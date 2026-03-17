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Villen mit Swimmingpool in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
117
San Pedro del Pinatar
47
Fuente Alamo de Murcia
54
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11 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Helle Villa mit privatem Schwimmbad, charmantem Garten und einer Dachterrasse an einem erstk…
$376,892
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Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Fantastische Villa mit Pool, gelegen in einem prestigeträchtigen Resort mit Strandlagune, Pa…
$342,525
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Schwimmbad, weitläufiger Dachterrasse und privatem Parkplatz, gelegen in…
$359,708
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OneOne
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Eine elegante Villa mit privatem Pool, einer sonnenverwöhnten Dachterrasse und Designer-Inne…
$449,062
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Villa 5 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Premium-Villa mit Zugang zum Golfresort, privatem Swimmingpool und charmantem Garten in eine…
$571,638
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Fantastische Villa mit privatem Schwimmbad, Dachterrasse und offenem Wohnraum, gelegen in ei…
$457,081
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Erstaunliche Villa mit Panoramablick, privatem Tauchbecken und üppiger Innenhof, gelegen in …
$376,892
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Charmante, riesige Villa mit privatem Pool, englischem Patio-Keller und luxuriösen Ausstattu…
$949,675
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Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Luxusvilla mit sonniger Dachterrasse, privatem Schwimmbad und üppigen Gärten, gelegen in ein…
$308,158
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Opulente, schlüsselfertige Villa mit Dachterrasse, gelegen in einem Resort mit Strandlagune,…
$449,062
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Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

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