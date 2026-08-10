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Villen am Meer in Calp, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Exklusive Villa in Premium-Lage in Strandnähe mit privatem Pool, großer Terrasse und atember…
$1,01M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerNützliche Fläche: 190 m2Grundstücksgröße: 4600 m2New Build.Es gi…
$918,157
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Luxury villa with views of the Peñón del Ifach in Calpe, Costa Blanca Located very close to …
$1,85M
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