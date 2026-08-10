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Hotels in Calp, Spanien

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Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
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Hotel 14 161 m² in Calp, Spanien
Hotel 14 161 m²
Calp, Spanien
Schlafräume 194
Fläche 14 161 m²
Es liegt weniger als 200 m2 vom Strand und Yachthafen entfernt. Dieses Hotel ist ein moderne…
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