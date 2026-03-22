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Stadthäuser mit Swimmingpool in Cádiz, Spanien

San Roque
4
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582,172
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Immobilienangaben in Cádiz, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
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Luxuriös
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