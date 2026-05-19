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Neubau Häuser in Cádiz, Spanien

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Cadiz, Spanien
von
$3,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Verkauf😍La Roca de San DiegoFreistehende Villa, Neubau.Verkauft für 2.700.000 EuroInnenbereich - 436 m2Terrassen - 155 m2Grundstück - 1000 m24 Schlafzimmer6 BadezimmerSauna, Innenpool, Fenster im Keller mit Blick auf den Pool.Panoramablick, Meerblick.5 Minuten zum Hafen Sotogrande50 Minuten …
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