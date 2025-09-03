Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Cádiz
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Cádiz, Spanien

San Roque
53
Tarifa
27
La Linea de la Concepcion
17
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Villamartin, Spanien
Wohnung
Villamartin, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Entdecken Sie den Charme von eleganten Wohnungen mit malerischen Naturblick, eingebettet in …
$243,133
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Cádiz

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Cádiz, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen