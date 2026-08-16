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Wohnimmobilien in Barcelones, Spanien

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Barcelona
156
Badalona
16
174 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 492 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$6,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Ein Penthouse befindet sich im 15. Stock in einem der bedeutendsten Gebäude im Stadtteil Dia…
$4,10M
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Wohnung 6 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 6
Geräumige Wohnung mit hochwertiger Ausstattung in Les Corts, Barcelona Die Avenida Diagonal …
$1,59M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in der Nähe des Passeig de Gràcia und der Gaudí-Gebäude in Barcelona Das Viertel E…
$5,01M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 275 m²
Eine beeindruckende Maisonette von 310 m2 mit Innenräumen und Terrassen von 80 m2, mit 2 Par…
$1,98M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Modernes großes Haus in der Elite-Bereich von Pedralbes in Barcelona. Das Anwesen bietet ein…
$10,47M
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TekceTekce
Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 216 m²
In einer der exklusivsten und Wohngegenden von Pedralbes ist diese neu gebaute Luxusvilla. D…
$23,47M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Wohnung mit Terrasse in Finca Regia in der Umgebung von Sant Gervasi – Galvany.Wohnung zum V…
$1,39M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Badalona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Badalona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
Apartments in der Anlage im Bau in der Stadt Badalona in den Vororten von Barcelona. Der Kom…
$669,378
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Apartment on Aribau Street, BarcelonaSpacious apartment with an area of 116 m² after a major…
$915,065
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 7 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 355 m²
Atiko im Eliteviertel von Sant Gervasi-Galvan Stadt Barcelona. Das Gebäude des berühmten Arc…
$2,52M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 782 m²
Luxusvilla in Barcelona, in einem Elite-Bereich der Stadt - Sant Gervasi. Die Fläche des Hau…
$5,85M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Fläche 1 337 m²
Der touristische Apartmentkomplex liegt einen 1-minütigen Spaziergang vom Park Güell im Orta…
$6,32M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 706 m²
Ein wunderbares zweistöckiges Haus, umgeben von einem schönen Garten und mit einem grünen Da…
$3,46M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 153 m²
Die letzte Duplex-Wohnung mit eigenem Garten zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex in der G…
$1,11M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Renovierte Wohnung zum Verkauf in Pedralbes! Diese Wohnung befindet sich im 3. Stock mit ein…
$3,29M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Exclusive penthouse with private terraceDiscover this stunning penthouse in one of the area'…
$925,234
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Hauptvorteile:- Nur 30 m von der Diagonal Avenue und nur wenige Schritte vom Francesque Maci…
$1,47M
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Wohnung mit Meerblick in einer der besten Komplexe von Diagonal Mar - Illa del Llac in Barce…
$1,11M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Dieses einzigartige Apartment befindet sich im berühmten Paseo de Gracia, direkt neben dem b…
$4,11M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Licht, Raum und Harmonie mit der NaturDiese Wohnanlage bietet einen modernen Raum voller Lic…
$457,708
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Die Anlage befindet sich im Eliteviertel von Sarria - Sant Gervasi, Barcelona. Die Frist ist…
$1,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 77 m²
Licht, Raum und Harmonie mit der NaturDiese Wohnanlage bietet einen modernen Raum voller Lic…
$604,410
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Wohnung 2 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und Stadtleben in Barcelona Die Umge…
$1,44M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stilvolle Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einer der besten Komplexe von Diagonal M…
$1,93M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
Diese Wohnanlage verfügt über 100 einzigartige Apartments: von eleganten Apartments bis zu b…
$1,86M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Wohnung mit Blick auf das Meer und die Stadt in einer der besten Komplexe des Diagonal Mar B…
$1,63M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Die einzigartige Lage an der Kreuzung der Straßen von Rambla de Katalonien, Paseo de Gracia …
$2,15M
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Wohnung in Barcelona, Spanien
Wohnung
Barcelona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des luxuriösen Küstenlebens in Denia, einer charmanten Stadt an …
$299,621
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