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Duplexes am Meer in Almería, Spanien

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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$771,110
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Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garten
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