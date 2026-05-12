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Villen in der Nähe des Golfclubs in Alicante, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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