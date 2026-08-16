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Häuser mit Pool in Alicante, Spanien

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15 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Chalet in Alicante, Spanien
Chalet
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Alicante, Spanien
Haus
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und Prime Location Diese Luxusvilla ist…
$1,16M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 204 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,32M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Haus 4 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
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$1,06M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und erstklassiger Lage Diese Luxusvill…
$1,16M
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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