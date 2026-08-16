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Gewerbeimmobilien in Adeje, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 77 m² in Adeje, Spanien
Gewerbefläche 77 m²
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Eine äußerst interessante Investitionsmöglichkeit in einer der begehrten Tourismusregionen i…
$64,640
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Fertiges Geschäft 70 m² in Adeje, Spanien
Fertiges Geschäft 70 m²
Adeje, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Kürzlich renovierte, vollbetriebliche Gewerbeimmobilie zum Verkauf in San Eugenio. Zurzeit a…
$323,209
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