  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Koltusskoe gorodskoe poselenie
  4. Hüttendorf Korkinskij Rucej

Hüttendorf Korkinskij Rucej

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$33,809
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38092
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4507
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer guten natürlichen Umgebung und einem malerischen Fluss im Dorf eine ausgezeichnete Wahl.

Das Dorf kann mit einer von zwei bequemen Routen erreicht werden: auf der Autobahn Murmansk oder Koltushskoye Autobahn Navigator wird Ihnen immer eine weniger befahrene Autobahn sagen. 15 Minuten von CAD und Sie sind zu Hause.
Die Kosten der Grundstücke enthalten bereits die Kommunikation: Strom 3 kW mit der Möglichkeit, Strom, Straßen und Drainagesystem zu erhöhen. Es gibt keine Baubeschränkungen!

Die Schönheit der Natur, gut ausgestattete und saubere Strände, Schwimmen in Korkina - all dies ist für die Bewohner des Dorfes zur Verfügung. In den Erholungszentren am Ufer des Sees können Sie ein Paintball-Turnier arrangieren, Forellen fangen, Quad-Fahrräder fahren, und im Winter auf Schneemobilen. Um das Dorf ist ein dichter Wald, und auf seinem Gebiet gibt es einen weiten Bach. Diese natürliche Umgebung sorgt für ein hohes Maß an Ökologie und ein gesundes Leben für die ganze Familie.

“Korkinsky Creek” befindet sich in der Nähe des Dorfes “Cocos” des Entwicklers “FACT”. Dies ermöglicht es den Bewohnern, die Freizeitinfrastruktur des benachbarten Dorfes frei zu nutzen. Finden Sie neue Freunde und rennen Sie einen Fußball zusammen, arrangieren Beachvolleyball-Turniere unter Erwachsenen und Kindern, üben Sie auf Straßensimulatoren und entspannen Sie mit Kindern auf dem Spielplatz in der Nähe des Hauses, und im Winter fahren Sie von der Rutsche.

In der Freizeitzone "Coconuts" Management Unternehmen hält Urlaub, Wettbewerbe und Meisterkurse für Kinder und Erwachsene. Die Bewohner des „Korkinsky Creek“ freuen sich auf Ihren Besuch! Die Organisation von Feiertagen, die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Dorf liegt an den Schultern eines erfahrenen Management-Unternehmens.

Geschäfte, Schulen, Kindergärten, polyklinische Postämter und Banken befinden sich in einer 10-minütigen Fahrt im großen Dorf Razmetelevo. Daher wird das Leben im "Korkin Creek" das ganze Jahr über bequem sein. Abschnitt 171. Cadastral nummer 1: 47:07:1047004:1053 Cadastral nummer 2: 47:07:1047004:1052

Standort auf der Karte

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$31,064
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$74,320
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$138,164
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$34,040
Sie sehen gerade
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$33,809
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Barinovo
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$72,213
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$245,818
Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner I…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Alle anzeigen Hüttendorf Prilesnyj stil
Hüttendorf Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$94,283
Wenn Sie nicht nur ein Grundstück suchen, sondern einen Raum zum Wohnen außerhalb der Stadt - Sie haben es gefunden! Cottage Dorf Prilesny Style ist ein Ort, wo Stille, Ästhetik und durchdachte Umgebung ihren eigenen Rhythmus des Lebens bilden. Hier wählen Sie Komfort ohne Kompromisse und Um…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen