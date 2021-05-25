Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe ____________ Ort: Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga. → Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der Gemeinde Gromovo: Krankenhaus, Kindergärten, Kindergarten und Schulen, Postamt, Cafés und Geschäfte, Bank- und Postämter, MFC, Ausgabepunkt "Yandex Market"
Natürliche Umwelt: → Lake Reassuring, Pinienwald
Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes → Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861) → Pipeline Checkpoints, Sicherheit. → Ruhebereich, Pier, Slip für Boote → Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem → Straßenbeleuchtung → Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen "Greenline" durchgeführt
Kaufbedingungen: → Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen → Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Zinsfrei für die ersten 6 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion; Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche
Garantie: → Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente → Das Projekt wird von FACT umgesetzt. → Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website
Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!
Mögliche Online-Präsentation Site 149. Cadastral Nummer 1: 47:03:0802001:547
Standort auf der Karte
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
