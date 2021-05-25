  1. Realting.com
Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
$41,743
27
ID: 32912
Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Käkisalmi District
  • Stadt
    Plodovskoe selskoe poselenie

Über den Komplex

Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe
____________
Ort:
Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.
→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der Gemeinde Gromovo: Krankenhaus, Kindergärten, Kindergarten und Schulen, Postamt, Cafés und Geschäfte, Bank- und Postämter, MFC, Ausgabepunkt "Yandex Market"

Natürliche Umwelt:
→ Lake Reassuring, Pinienwald

Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes
→ Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861)
→ Pipeline
Checkpoints, Sicherheit.
→ Ruhebereich, Pier, Slip für Boote
→ Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem
→ Straßenbeleuchtung
→ Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen "Greenline" durchgeführt

Kaufbedingungen:
→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen
→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Zinsfrei für die ersten 6 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;
Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche

Garantie:
→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente
→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.
→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website

Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!

Mögliche Online-Präsentation Site 148. Cadastral Nummer 1: 47:03:0802001:548

Standort auf der Karte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland

