Jedes Jahr zieht Portugal Touristen aus aller Welt an. Viele Menschen wählen dieses Land zum Leben und möchten Wohnungen in Portugal kaufen. Ein angenehmes Klima, Zugang zum Meer, ein sehr hohes Maß an wirtschaftlicher Entwicklung und Lebensqualität sind nur einige der Vorteile des Landes.

Die besten Gegenden in Portugal

Lissabon — die Hauptstadt des Landes, kann eine ausgezeichnete Option für ein aktives und sehr komfortables Leben sein;

вie portugiesische Riviera —ein exklusives Gebiet mit vielen modernen Apartments und einer gut ausgebauten Infrastruktur;

Region Madeira — ein Paradies für Menschen, die Natur, Ruhe und eine großartige Aussicht genießen möchten.

Preise und Einflussfaktoren

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Preisbildung:

Standortbereich;

Merkmale der Regionen;

Entfernung von der Küste;

Gebäudetyp und Alter;

Bodengrößen;

Zugang zu allen Communities.

Auf Realting.com gibt es viele Angebote von Wohnungen zum Verkauf in Portugal. Willkommen zurück!