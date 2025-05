Villa QHOUSE

Wir möchten Sie einladen - neue, fertige Doppelhaushälften zum Verkauf. VERÖFFENTLICHUNGEN VON DEVELOPER - NO PCC UND NO KOMMISSION.



Häuser von Immobilienentwickler werden in Entwicklerstandard geliefert, d.h. Innenräume, die auf eigene Faust oder mit individuellen Optionen der schlüsselfertigen Fertigstellung (erste Beratung mit einem Designer im Hauspreis enthalten).



Das Haus im Erdgeschoss verfügt über ein großes Wohnzimmer von über 40m2 mit einer Küchenzeile (die als separates Zimmer getrennt werden kann), ein WC, Platz für einen Kleiderschrank, eine Garage und ein Hauswirtschaftsraum.



Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer und drei Badezimmer (zwei der Schlafzimmer haben ein eigenes Badezimmer plus ein Badezimmer für die anderen). Das größte Schlafzimmer - über 17m2 - hat einen großen Balkon.



Fußbodenheizung im ganzen Haus.

Erholung

Vorbereitete Installation für Photovoltaik-Panels.

Zimmerhöhe: 2,9m und 2,8m

Alle Städte: Wasser, Strom, Gas, Kanalisation, Glasfaser.

Das Haus ist neben dem einzelnen Gasofen mit 300l ausgestattet. Tank, vorbereitete Installation für Wärmepumpe (zusätzlich ist es möglich, es im Gebäude zu installieren)

video intercom

Ort:

Warschau Ursynów, Sarabandy Straße - direkt neben Karczunkowska Straße. Vis a vis Primarschule, 3 Minuten Bushaltestelle zur U-Bahn Wilanowska, nach Piaseczno, und weiter. Shops auch ein paar Minuten (z.B. Lidl, Rossmann usw.). Auch ein paar Minuten entfernt ist der Pozytywka Teich. Es ist auch möglich, vom nahe gelegenen Bahnhof SKM nach Warschau zu gelangen - mit dem Zug in wenigen Minuten. Der Zugang zur S7-Route ist nur 5 Autominuten entfernt.



Wir laden Sie zu einem Treffen ein. Um eine Präsentation zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon, WhatsApp oder über das Formular.