Klubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow

Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einer modernen Investition in der Wołoska/Marynarska-Straße gegenüber dem Westfield Mokotów zu kaufen. Das Gebiet verbindet die funktionale Modernität von Służewiec mit der Nähe zu Parks und städtischen Attraktionen des alten Mokotów. Investitionsvorteile: • Öffentliche Erholungsgebiete sind Schlüsselkomponenten des Projekts: fast 1,5 ha Stadtpark entlang der Wołoska-Straße und 2,1 ha sorgfältig gestaltete Grünflächen innerhalb des Anwesens. • Das grüne Vorzeigeobjekt der Investition ist Aleja Lipowa, die unbestrittene Zierde des gesamten Viertels. Es ist ein linearer Park mit Spazierwegen, Radwegen, Erholungsgrünflächen und vielen ruhigen Plätzen zum Ausruhen. • Innerhalb des Anwesens beginnt im südlichen Teil der Investition ein grüner Nachbarschaftsweg mit malerischen Stufen und einer wunderschön grünen Rampe. Er schwebt mit dem Gelände und führt Spaziergänger entlang des Spielplatzes, ruhiger Nachbarschaftsgärten und grüner Innenhöfe. • Multifunktionaler Spielplatz, zentral gelegen in der inneren Grünzone der ersten Etappe des Modern Mokotów. STANDARD Entwicklungsstatus.Kunden können von umfassenden schlüsselfertigen Programmen oder individuellen Projekten profitieren. Hoher Standard der Ausstattung der Gemeinschaftsbereiche: • In den Eingangshallen schaffen dekorative Strukturfarben, Böden mit Terrazzofliesen und gedämpfte Beleuchtung eine elegante Eingangszone zu jeder Wohnung. • Die Eingänge zeichnen sich durch in elegantem Champagner lackiertes Metall und ein individuell gestaltetes Abdruckmuster in Architekturbeton aus. • Sorgfältig fertiggestellte Treppenhäuser und Aufzugshallen entsprechen dem Stil des Gebäudes, und zusätzliche Aufzüge in den oberen Teilen beider Gebäude erhöhen den Nutzungskomfort. • Mit einer Trainingszone und direkter Verbindung zum Nachbarschaftsweg und Spielplatz. Es ist ein idealer Ort für größere Partys, Versammlungen oder Nachbarschaftsveranstaltungen. LAGE In unmittelbarer Nähe befinden sich Schulen und Kindergärten sowie ein reichhaltiges Handels- und Unterhaltungsangebot.Galeria Westfield Mokotów – gegenüber der Investition, Chopin-Flughafen – 4 km, Bushaltestelle – 100 m, Straßenbahnhaltestelle – 100 m ZUSATZINFORMATIONEN Kunden können umfassende schlüsselfertige Programme oder ein individuelles Design nutzen, mit dem sie das einzigartigste Interieur schaffen können. Das Gebäude wird im zweiten Quartal 2025 in Betrieb genommen. Ein Lagerraum und ein Parkplatz in der Garage können gegen Aufpreis erworben werden. Überwachung auf dem Investitionsgelände. Der Käufer zahlt keine Provision. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch