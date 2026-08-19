Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bijela
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Bijela, Montenegro

;
3 immobilienobjekte total found
Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten eine Villa an der Adriaküste in der Bucht von Kotor im Dorf Bijela (Herceg Novi) …
$633,573
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Warenbezeichnung Herceg Novi, Bezirk Bijela. Villa mit Pool Entfernung zum Meer 250m. Meerbl…
$681,127
Eine Anfrage stellen
Villa in Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Schlafräume 7
Fläche 710 m²
Villa Fläche: 200 m2 Fläche: 425 m2 Anzahl der Schlafzimmer: 3 Badezimmer: 3 Die neue hochwe…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen