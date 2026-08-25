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Villen in Sutomore, Montenegro

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Zweistöckiges Haus mit Dachterrasse zum Verkauf in Sutomore. Die Fläche des Hauses ist 301m2…
$860 502
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Gemütliche geräumige Villa mit Bad und PoolAbschnitt 677m2Die Wände sind Ziegel.Fläche 240m2…
$671 370
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Villa 10 Minuten zu Fuß von der zentralen Prome…
$561 681
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 231 m²
Budva Riviera, Tudorovichi Bezirk. Zwei neue Villen vom Entwickler Villen werden separat od…
$952 221
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Die Fläche der Villa mit Terrassen beträgt 400 m2. Grundstück von 1500 m2. Im Erdgeschoss be…
Preis auf Anfrage
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Villa in Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 6
Die prächtige Villa befindet sich direkt am Meer mit einem privaten Strand, der sich 30 Mete…
$8,95M
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