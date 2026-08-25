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Villen in Prcanj, Montenegro

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48 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 6 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Stockwerk 3/3
Diese luxuriöse Villa befindet sich in bester Lage und bietet einen atemberaubenden Panorama…
$1,74M
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Villa 8 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 8 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
http://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoBruttobaufläche: 456 m2Netzinnenraum: 34,9 m2Grund…
$2,30M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Große Villa auf der ersten Linie in der Bucht von Kotor. Im ersten Stock können Sie einen Se…
$1,80M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 5 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 5 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Fläche: 300m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 1Fläche: 1,599m2Garage: 28m2Boden: 3SteinkuchenStein…
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 497 m²
Die Villa im Dorf Prchan ist ein vierstöckiges Anwesen mit 4 Schlafzimmern, einem großen Gar…
$4,89M
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 497 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla zum Verkauf, in einem der schönsten Orte an der montenegrinischen Küste, dem gemü…
$3,92M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine neue, voll möblierte Luxusvilla in Stoliv zur Verfügung. Die Villa be…
Preis auf Anfrage
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 584 m²
Etagenzahl 3
Moderne neue Villa wird zum Verkauf in Stoliv, Boka Kotor Bay angeboten. Die Gesamtfläche de…
$1,96M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Fläche 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
MwSt.
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 479 m²
Etagenzahl 3
Villa Aquila ist ein außergewöhnliches Angebot! Es befindet sich in einem abgelegenen Bereic…
$2,55M
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Villa 6 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 6 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
Stockwerk 3/3
Die luxuriöse neue Villa ist ein geräumiges, modernes Haus mit 4 -Schlafzimmern und einem lu…
$2,32M
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
Villa Vela ist eine außergewöhnliche Unterkunft an der Mittelmeerküste mit atemberaubendem B…
$2,32M
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Villa 2 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 1 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 180 m²
traditionelles Steinhaus in Gornji Stoliv, Gemeinde Kotor, befindet sich in der Gegend, die …
$1
MwSt.
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Villa 20 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 20 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Palazzo Jerovica ist eine Sammlung von 5 Gebäuden mit einer Wohnfläche von ca. 800m2, auf ei…
$4,62M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Etagenzahl 2
Zwei Häuser mit einem Restaurant an der Frontlinie Kotor Bay, die als eine der zehn schönste…
$2,55M
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Villa 7 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 7 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/3
Geräumige dreistöckige Villa in Prchani, 50 Meter vom Meer entfernt. Gesamtfläche von 230 m2…
$731 606
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Villa 2 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Charmantes Steinhaus mit atemberaubendem Meerblick – Bucht von Kotor Entdecken Sie eine selt…
$1,62M
MwSt.
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Villa 10 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 10 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 251 m²
Fläche: 250 m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 5.ParkplatzHistorische, Steinvilla im gotischen Sti…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Dreistöckige Villa mit Pool auf der ersten Linie am Meer Die…
$1,57M
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Villa 7 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 7 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 479 m²
Stockwerk 3/3
Ein geräumiges modernes 5-Zimmer-Haus mit einem luxuriös spezifizierten Innenraum, Infinity-…
$2,55M
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
$1,11M
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Villa 1 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 1 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Entdecken Sie ein wunderschön renoviertes Haus im charmanten Küstendorf Prčanj, einer der be…
$636 322
MwSt.
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 6
Eine luxuriöse Dreigeschoss-Villa auf der ersten Meerlinie in Kotor – die perfekte Mischung …
$6,29M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Zweigeschossiges Haus mit fünf Schlafzimmern…
$2,16M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 215 m²
Fläche: 215 m2, Landgröße: 494 m2; Schlafzimmer: 5; Sanuzly: 3 + Toilette; Anzahl der Stockw…
$835 719
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Preis auf Anfrage
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa hat 2 Etagen und ist in 4 vollautonome Wohnungen unterteilt. Sie können sowohl als…
$2,60M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 705 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Zweigeschossige Villa mit sechs Schlafzimmer…
$1,62M
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Fläche 497 m²
Die Villa befindet sich in Prcanj, 4 km von Kotor entfernt. Die Böden sind auf Keller, Erdg…
Preis auf Anfrage
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