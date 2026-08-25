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Villen in Lustica, Montenegro

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31 immobilienobjekt total found
Villa in Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
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$4,85M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
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TekceTekce
Villa 7 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 7 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Fläche: 350m2Grundstück: 544m2 (oder optional - 1.200m2, mit zusätzlichem Grundstückspaket u…
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 492 m²
Zu verkaufen sind zwei schöne Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 985 m2 im sonnigen Dorf…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Villa, die sich auf der ersten Linie des Meeres befindet und einen eigenen Zuga…
$1,16M
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Villa 15 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 15 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Hausfläche: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 Terrasse)Nebengebäude: 219 m2Fläche: 5 142 m2Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHER VERKAUF – LUXURVILLA MIT PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) In einer der a…
$4,39M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,97M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist eine exquisite renovierte Villa mit einer Gesamtfläche von 240 qm, in einer…
$574 833
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,24M
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Villa 7 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 7 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bruttofläche: 220 m2 ( 148 m2 netto)Schlafzimmer: 4;Badezimmer: 1Historische Steinvilla "Old…
$2,19M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 zimmer in Lusticka, Montenegro
Villa 5 zimmer
Lusticka, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Moderne Villen auf der Halbinsel Luštica – Villa 2Diese Villen sind eine einzigartige Mischu…
$1,13M
MwSt.
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Villa 14 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 14 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 14
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Fläche: 680 m2Grundstücksfläche: 1000 m2Schlafzimmer: 7+ zusätzliche Service-WohnungBadezimm…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf auf der Halbinsel Lustica. Die Gesamtfläche beträgt 235 m2 auf einem …
$1,38M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
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$5,21M
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Villa 8 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 8 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 558 m²
Stockwerk 2/2
Wir freuen uns, eine neue luxuriöse Villa auf der Halbinsel Lustica zu präsentieren, eine Oa…
$3,48M
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VALUE.ONE
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 770 m²
Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Villa auf der berühmten Halbinsel Lushtitsa in der Reg…
$4,19M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Luxusvilla im Bau, Bruttofläche 288 m2 auf der ersten Linie zum Meer in Zanjice, Herceg Novi…
$3,93M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
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$2,10M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige mediterrane Villa am Meer in charmantem Dorf Rose a…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Fläche: 350m2; Grundstück: 544m2 (oder, falls gewünscht, können Sie zusätzliche 656 Quadratm…
$1,30M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/3
text
$522 531
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Immobilienangaben in Lustica, Montenegro

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