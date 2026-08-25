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Villen in Sveti Stefan, Montenegro

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25 immobilienobjekte total found
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
LAGEIn Sveti Stefan gelegen, bietet diese Villa Privatsphäre, Natur und Panoramablick auf da…
$636 596
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 4
LAGEIn der exklusiven Gegend von Sveti Stefan gelegen, bietet diese elegante Villa Privatsph…
$787 064
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Eingebettet im exklusiven Blizikuce Bereich, direkt oberhalb des malerischen Sveti Stefan, b…
$1,34M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 7 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Exklusive Villa mit Meerblick in Blizikuće, Sveti StefanImmobilienübersicht:Villa Größe: 496…
$3,34M
MwSt.
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Villa 30 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 30 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 30
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 959 m²
Fläche der Villa 1: 959 m2Fläche der Villa 2: 362 m2Fläche: ca 1.400 m2Schlafzimmer: 15Badez…
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 6 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 670 m²
Stockwerk 3/3
Neue moderne Villa in einem Komplex von 3 Villen im Bau in einem prestigeträchtigen Bereich …
$1,10M
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Villa 13 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 13
Fläche 774 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf viergeschossige Villa mit einer Fläche von 774 m2 auf der ersten Linie, 10 Meter…
$6,25M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 8 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Casa Dea Villa — das Wesen des mediterranen Luxus an der AdriaküsteDas Hotel liegt auf einem…
$1,11M
MwSt.
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Willkommen in Blizikuce, einer malerischen Gegend an der Budva Riviera, wo wir zwei luxuriös…
$576 393
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 304 m²
Eine Villa mit einem Pool und einem malerischen Blick auf den Verkauf in der Luxussiedlung v…
$1,76M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
LAGEDie Villa befindet sich in Sveti Stefan, Budva Gemeinde, etwa 11 km vom Stadtzentrum ent…
$1,60M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 660 m²
Elegant, praktisch, aufwendig und romantisch zugleich Villa fand sich am Rande einer alten P…
$4,04M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Eingebettet in die renommierte Enklave von Blizikuce, Budva, diese exquisite Villa, verkörpe…
$1,98M
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im Dorf Blizikuche, oberhalb von Sveti Stefan, in einem de…
$2,65M
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
#Selling#LightStefanID 363🔑 Ich verkaufe eine Villa auf Red Glavitsa.Parameter:• Fläche: 207…
$1,59M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Einzigartige Gelegenheit – diese sorgfältig gestaltete, geräumige Villa, im mediterranen Sti…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 3
Предлагаем к покупке виллу с невероятным видом на море  ? Будва, Близикуче Вилла наход…
$1,63M
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Villa 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Contemporary villas in Budva Imagine to open the gates of this unique object and a incredi…
$1,36M
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Villa 6 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 740 m²
Etagenzahl 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46M
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt von 9 Stadthäusern im exklusivsten Teil der Montene…
$686 887
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Wir wollten Ihnen ein einzigartiges und anstehendes Projekt in Tudorovici, Blizikuce vorstel…
$891 381
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 862 m²
$3,80M
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Предлагается дом с бассейном, оборудованной летней кухней и отдельно стоящим подсобным помещ…
$824 258
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Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
text
$2,32M
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Diese atemberaubende Villa, in der ruhigen Gegend von Rustovo oberhalb von Sveti Stefan, bie…
$2,56M
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