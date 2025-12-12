Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Blizikuce, Montenegro

26 immobilienobjekte total found
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Moderne Villa mit Meerblick in BlizikućeDiese elegante moderne Villa bietet eine perfekte Mi…
$577,312
MwSt.
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Erleben Sie den Inbegriff des Meereslebens mit dieser außergewöhnlichen Villa derzeit im Bau…
$1,24M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Eine Villa zum Verkauf in Tudorovići in einem luxuriösen geschlossenen Komplex 15 Minuten vo…
$1,74M
AdriastarAdriastar
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Zum Verkauf sind zwei beeindruckende Villen getrennt voneinander. Jeder von ihnen bietet fol…
$994,251
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Nur wenige Minuten von der weltberühmten Sveti Stefan, in der ruhigen und grünen Umgebung vo…
Preis auf Anfrage
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Diese dreistufige Villa ist Teil eines Komplexes von drei Villen, in der Nähe von Drobni Pie…
$1,40M
Villa 6 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 6 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine atemberaubende Villa zum Verkauf im Dorf Tudorovichi, neben der Insel St. Stefan, 15 Mi…
$2,74M
Villa 10 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 10 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Wohnfläche: 250m2Fläche: 650m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 5+2 ToilettenZentrale KlimaanlagePa…
$1,51M
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Die Gesamtfläche von 450 qm. Die Fläche des Grundstücks beträgt 1000 qm.
$976,815
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 7
Zum Verkauf: luxuriöse Villen mit atemberaubender Aussicht derzeit im Bau in Budva, Blizikuć…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
"Carsko Selo" ist ein Wohnkomplex von 36 exklusiven Villen mit einem beeindruckenden Panoram…
$644,667
Villa 13 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 13 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 496 m²
Villa Fläche: 496 m2Fläche: 1732 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 5 + 2Schwimmbad, Sauna, Fitnes…
$3,41M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 632 m²
luxuriösere Villa mit voller Dekoration außen und innen an der Adriaküste (200 m vom Meer en…
$2,41M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Montenegro. REALESTATE. Glück🌏🇲🇪Luxuriöse Villa auf drei Ebenen Classa Lux im Budapester Dor…
$2,58M
Villa 7 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 7 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Wohnfläche: 420m2Fläche: 700m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 5 + 1 ToiletteZentrale KlimaanlageP…
$1,61M
Villa 5 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 5 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Zwei Villen mit je 114 m2 in Blizikuce, Budva. Jede Villa verfügt über einen Parkplatz, eine…
$565,998
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 5
Villa zu verkaufen in Tudorovići in einem luxuriösen geschlossenen Komplex 15 Minuten von de…
$1,86M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilien, MontenegroZum Verkauf: Eine Luxusvilla im Bau, in der exklusiven Siedlung von Bl…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf sind zwei beeindruckende Villen getrennt voneinander. Jeder von ihnen bietet fol…
$994,251
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exklusive neue Villa zum Verkauf! Dieses beeindruckende Anwesen umfasst eine Fläche von 600 …
$3,51M
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine neu gebaute Luxusvilla mit einer Bruttofläche von 400 m2 steht zum Verkauf in Blizikuće…
Preis auf Anfrage
Villa in Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Zum Verkauf sind zwei beeindruckende Villen getrennt voneinander. Jeder von ihnen bietet fol…
$884,245
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese dreistufige Villa ist Teil eines Komplexes von drei Villen, in der Nähe von Drobni Pie…
$1,40M
Villa in Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Diese dreistöckige Villa ist Teil eines Komplexes aus drei Villen in der Nähe des Piesac-Gra…
$1,25M
Villa 5 zimmer in Blizikuce, Montenegro
Villa 5 zimmer
Blizikuce, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Location: Blizikuće settlement, 500m from the main road Budva-Petrovac, 1.5 km from  S…
$2,37M
