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Villen in Bar, Montenegro

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70 immobilienobjekte total found
Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Familienhaus von 183 m2 auf einem Grundstück von 204 m2, in…
$456,662
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein eingetragenes zweistöckiges Haus von 100 m2, auf einem Grundstück von …
$138,231
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Ein ausgezeichnetes Familienhaus in einer ruhigen Gegend der Bar wird zum Verkauf vorgeschla…
$368,498
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Villa in Montenegro - zum Verkauf. Eine der besten Villen an der Küste ist zum Verkauf. Ein …
$2,16M
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Ein einzigartiges Haus mit einem geräumigen Garten, arrangiert als eine der schönsten Sehens…
$1,77M
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Villa zum Verkauf auf drei Ebenen in der Gemeinde Bar. Die Villa hat eine Gesamtfläche von 4…
$376,805
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 252 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf in der Stadt Bar, Montenegro, mit einer Fläche von 252 m2, mit e…
$632,057
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Susanj, Montenegro
Villa
Susanj, Montenegro
Fläche 2 415 m²
Grundstück von 2174 m2 Die Breite des Grundstücks entlang der Strandlinie 35 m Preis 800 Eur…
$1,13M
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Villa Ihrer Träume in der Budva Riviera von Montenegro:Willkommen in der Welt der absoluten …
$3,51M
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen eine zweistöckige Villa an der Adriaküste. Die Villa befindet sich in der S…
$406,448
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
$199,528
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Dovevilles am Berg in einem Club-Typ Dorf in unmittelbarer Nähe der Stadt Bar, Bar Riviera, …
$611,162
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 396 m²
Villa mit Pool in Montenegro. Die Villa befindet sich im Dorf Podi, Herceg Novi, in einer En…
$614,338
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Zum Verkauf steht ein komplett renoviertes Familienhaus in Sutomore, das Komfort, Funktional…
$478,141
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Villastruktur: 1. Stock: - ein Wohnzimmer mit Kamin, kombiniert mit einem Essbereich und Küc…
$748,512
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Ein geräumiges, dreigeschossiges Gebäude in einer Bar (Shushan Distrikt) mit Panoramablick a…
$690,935
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Villa 2 zimmer in Bar, Montenegro
Villa 2 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 342 m²
Preis: Auf Anfrage Im Herzen der Bar gelegen, bietet diese außergewöhnliche Villa eine raffi…
$1
MwSt.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Das perfekte Zuhause für Wohnen, Entspannen oder Investieren in einem der beliebtesten Resor…
$274,519
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Wir präsentieren zum Verkauf ein kleines einstöckiges Haus mit einer Fläche von 77 Quadratme…
$56,426
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Wir bieten ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von 380 m2, auf einem Hügel. Laut den Dokum…
$216,429
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Villa 2 zimmer in 82, Montenegro
Villa 2 zimmer
82, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Key Highlights Preis: 165.000 € Fläche: 101 m2 intern (ca. 50.46 m2 pro Etage) Grundstück: 2…
$191,194
MwSt.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
VILLA MIT MEERBLICK ZUM VERKAUF Lage: Bar, Šušanj, Zeleni Pojas Entfernung zum Meer: 300…
$635,859
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches Haus von 70 m2 mit einem Hof von 30 m2, befindet sich in ei…
$178,491
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Moderne Villa mit ganzjähriger Wartung für Ihre komfortable Erholung und Aufenthalt. Die F…
$715,760
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Villa 4 zimmer in Bar, Montenegro
Villa 4 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
🏡 ID-659📍 🏠 🛏 4 с🛁 4 сану🌿 🏊 🚗 🌊 ▪ланировка:•• 4 с• 4 сану••🔨
$864,996
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Wir präsentieren zum Verkauf eine schöne Villa in Dobra Water, Montenegro, die einen atember…
$863,668
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Etagenzahl 4
In einer ruhigen Gegend von Kotor, Dobrota, ist ein Haus zum Verkauf nur 30 Meter vom Meer. …
$685,155
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Wir präsentieren Ihnen ein prächtiges Haus mit einer Fläche von 380 Quadratmetern. m, auf ei…
$399,282
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Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses geräumiges Familienhaus mit einer Fläche von 250 Quadr…
$310,921
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Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
$351,042
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Immobilienangaben in Bar, Montenegro

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