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Villen in Dobrota, Montenegro

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35 immobilienobjekte total found
Villa in Dobrota, Montenegro
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Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 819 m²
Gesamtbaufläche: 819 m2Fläche: 534 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 7 + 1Garagen: 2Steinvilla au…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 414 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im geschlossenen Komplex Morena Kotor Bay, in Sveti Stasiy…
$2,83M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Fläche 414 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$2,82M
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Elite Steinhaus mit fünf Schlafzimmern auf der ersten Linie …
$2,91M
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Villa 4 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 4 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Der prächtige Wohnkomplex auf der ersten Linie im Boko-Kotorski Golf – die Stelle der phanta…
$1,97M
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VALUE.ONE
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Gebiets: Dreistöckige Villa vom Veranda-Typ, Terrassen steigen ab. Im Momen…
$2,13M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 323 m²
Stockwerk 2/2
4-Zimmer-moderne Villa im Bau in einer luxuriösen Villa Gemeinschaft im Dorf Dobrota in Koto…
$1,93M
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VALUE.ONE
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf wird ein alter, einzigartiger, historischer Palast auf der ersten Linie am Meer …
Preis auf Anfrage
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Entdecken Sie raffinierte Küstenleben in dieser atemberaubenden 5-Sterne-Villa, perfekt am U…
$2,25M
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Villa 9 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 9 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Fläche: 420 m2Fläche: 713 m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 5.GarageWhirlpoolSchwimmbadEine neue …
$6,81M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen eine dreistöckige Villa in der erstaunlichen Stadt Kavach, Boko-Kotor…
$1,04M
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Villa 5 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 5 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 413 m²
Stockwerk 3/3
Moderne Villa mit Pool und Blick in DobrotaLuxusvilla in einem Elite-Komplex von sechs Ville…
$2,83M
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Stockwerk 4/4
4-Zimmer-moderne Villa im Bau in einer luxuriösen Villa Gemeinschaft im Dorf Dobrota in Koto…
$2,45M
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VALUE.ONE
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Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Fläche der Villa: 193 m2Gartenfläche: 100 m2Schlafzimmer: 3Badezimmer: 3GaragenplatzDie Vill…
$2,42M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 9 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 9 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Wohnfläche: 380 m2Fläche: 651 m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 4Authentische, Steinvilla auf der…
$2,29M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Elite Steinhaus mit sechs Schlafzimmern auf der ersten Linie…
$3,14M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 415 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Steinvilla mit sechs Schlafzimmern auf der ersten Linie am M…
$3,14M
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Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Stockwerk 2/2
4-Zimmer moderne Doppelhaushälfte im Bau in einer luxuriösen Villa Gemeinschaft im Dorf Dobr…
$1,82M
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VALUE.ONE
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Villa 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein traditionelles Steinhaus in der ersten Linie zum Meer…
$2,32M
MwSt.
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Villa 10 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 10 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 267 m²
Fläche: 267 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 4 + 2Garage: 39 m2Luxuriöse Villa mit sechs Schlafz…
$2,17M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
An exceptional opportunity to acquire a traditional stone house in the first line to the sea…
$2,32M
MwSt.
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in Dobrota, Gesamtfläche von 300 m2. Das Layout des Hauses hat: sechs Sch…
$1,05M
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Villa 9 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 9 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 419 m²
Fläche der Villa: 419 m2Fläche: 1.294 m2Schlafzimmer: 5Badezimmer: 4+1Parkplatz: 5 AutosEing…
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Villa 9 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 9 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 3/3
Ein Haus in Lute mit einem Pool und drei Wohnungen.Wir bieten zum Verkauf ein Haus in Luta, …
$2,31M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Das Gebäude hat eine Gesamtfläche von 380 m2 und eine Nutzfläche von ca. 300 m2. Es besteht …
$1,41M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Die Fläche des Landes, einschließlich der Insel, der Zufahrtsstraße und des Parkplatzes, bet…
$2,50M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Geräumige Villa mit herrlichem Blick auf die Bucht Boko Kotor, nur 150 Meter vom Meer entfer…
$624,076
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 507 m²
Wohnfläche: 507 m2 Wohnzimmer: 2. Schlafzimmer: 6 Badezimmer: 6 Meerblick – von allen Schlaf…
$1,74M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Diese Villa im Dorf. Kindness ist ein Stein, restauriertes Haus mit 4 Schlafzimmern und sein…
$1,30M
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Villa in Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Alte restaurierte Luxusvilla aus Naturstein mit eigenem Pier…
$2,70M
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