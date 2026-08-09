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Villen in Tivat, Montenegro

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152 immobilienobjekte total found
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus mit einem großen fruchtbaren Grundstück im alten Teil …
$967,616
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Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
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TekceTekce
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 316 m²
Ein großes Familienhaus in einer ruhigen Gegend von Tivat ist ein Gradonehole. In Fuß erreic…
$863,668
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Diese geräumige und moderne Villa befindet sich im kleinen traditionellen Dorf Lepetane in d…
$2,30M
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/1
Haus mit Garten in Tivat – Dumidran Bereich.Modernes Eingeschoss-Haus mit Garage und private…
$464,484
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Ein einzigartiges Familienhaus mit einem grünen Innenhof nur wenige Schritte vom Strand in d…
$1,09M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Suburb von Tivat. neue Villa mit Pool und vier Schlafzimmern Fertigstellung des Baus - Deze…
$872,761
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 560 m²
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Villa im mediterranen Stil, nur 2 km vom renommiert…
$4,11M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Das perfekte Zuhause für diejenigen, die Raum, Natur und Komfort schätzen! Dieses moderne Ha…
$285,586
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wir bieten zum Verkauf ein gemütliches Haus mit einem Grundstück von 320 m2, in einer der ma…
$171,259
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
Luxusvilla im Bau im Zentrum von Tivat.Wir bieten zum Verkauf eine Villa mit einer Bereitsch…
$1,07M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Wir präsentieren Ihnen eine neue Villa in einer der malerischsten und ruhigen Gegenden der K…
$1,50M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Im Bereich des modischen Porto Montenegro (g. Tivat) am Ufer der Bucht von Boca-Cotor wird e…
$1,11M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Exklusive private Villa, erstellt auf einem individuellen Projekt für diejenigen, die das Me…
$3,45M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Standort: Tivat Villa Square: 105 m2. Platz der Seite: 100 m2. Sommerschlafzimmer: 3 Anzahl …
$1,38M
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Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Die Villa wurde 2019 auf einem Grundstück von 424 m2 erbaut. Die Fläche der Villa ist 199 q…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Wir bieten zum Verkauf eine elegante moderne Villa in einem der malerischen Gegenden von Tiv…
$1,27M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges und komfortables Haus von 200 m2, wo jedes Detail für Ihre B…
$381,515
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
In der ruhigen Hanggegend von Tripovici, nur wenige Minuten von Porto Montenegro entfernt, b…
$1,43M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Einige Häuser erzählen eine Geschichte. Nur wenige werden Legenden. Villa ist mehr als eine…
$3,16M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Ein schönes, zweigeschossiges Haus mit Panoramablick auf das Meer im Zentrum von Tivat. Das …
$570,021
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Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Haus zum Verkauf in einer ruhigen und gemütlichen Gegend von Tivat. Die Gesamtfläche des Hau…
$980,166
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Immobilien, Montenegro, TivatEine einzigartige Gelegenheit zum Kauf einer komplett renoviert…
$1,50M
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Neue Villa mit Meerblick in Tivat.Wir präsentieren eine einzigartige Villa nur wenige Gehmin…
$805,074
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Sehr gemütliches, schönes Haus in einem ruhigen Ort mit herrlichem Blick auf die Berge und m…
$296,646
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Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Wir präsentieren zum Verkauf eine Villa im Bau mit einer Fläche von 184,8 Quadratmetern. m, …
$422,293
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Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in einer der attraktivsten Gegenden von Tivat, Donja Lastva, nu…
$568,411
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Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Die Villen haben 3 Schlafzimmer und 4 Bäder, und einer der Hauptvorteile ist ein Panorama-Wo…
$829,122
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Tivat, Montenegro
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wir präsentieren ein exquisites Stadthaus mit einer Fläche von 115 Quadratmetern, in einem r…
$2,48M
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