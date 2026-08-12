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Villen in Kolasin, Montenegro

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in Lipovo Villas – private Alpenhäuser im Herzen von MontenegroIn der unberührten…
$620,255
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Аталанта
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
11.000 m2 | Elektrizität | Eingang | Projekt | Kommerzielle NutzungEin Grundstück von 11.000…
$1,08M
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Willkommen in Lipovo Villas — Private Alpine Homes im Herzen von Montenegro Eingebettet in…
$625,164
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Kolasin Skigebiet. Geschlossener Komplex von zwanzig Luxusvillen Die Höhe beträgt 900m. Di…
$378,404
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Villa in Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Kolasin Skigebiet. Geschlossener Komplex von zwanzig Luxusvillen Die Höhe beträgt 900m. Di…
$345,970
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