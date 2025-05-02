Wohnquartier One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Unique opportunity to purchase a charming one-room apartment of 51 sq.m, located in the heart of Bellemond Residence.
This elegantly designed apartment is a great combination of modern design, superior comfort and luxury. The apartment stands out for its spacious living room flooded with natural light and offering an open view of the sea.
The facility offers:
2 elevators for tenants and 1 car elevator;
Concierge service 24/7;
Wellness & SPA with gym, swimming pool and sauna;
Sports and children's playground;
Private beach with reservations for residents of the complex;
Real estate management and resale services for your real estate;
"Smart House" system;
Space for walking pets.
The new building will have 62 apartments of different square footage, starting from 36 m². All apartments will be equipped with high-quality equipment from well-known manufacturers.
A direct view of the sea, the sound of waves, high-quality furniture and quality materials, a fitness center and a spa center, a wide private beach marked with a blue quality flag - all this creates an atmosphere of luxury and comfort.
The management company will take care of everything and provide:
concierge service 24/7
property management,
reserve seats 24/7 on the private beach for apartment owners, shuttle service.
Security and video surveillance
Maintenance of green areas, spa and fitness center
This property represents an extraordinary opportunity for those looking for an exclusive home in one of the most beautiful locations in Budva.
Standort auf der Karte
Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen