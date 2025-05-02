  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$469
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28491
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 400€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Dobrota, Montenegro
von
$212,825
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
von
$164,636
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen