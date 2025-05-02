  1. Realting.com
  Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$528
;
7
ID: 28429
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Podgorica, Montenegro

Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,230
Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Wohnanlage in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$152,318
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage in einer malerischen und komfortablen Gegend von Tivat.Ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einer der schönsten und komfortablen Gegenden von Tivat. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine Kombination aus Komfort, Qualität und erstkla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3 – 43.0
160,003 – 166,132
Wohnung 2 zimmer
76.0
286,028
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
