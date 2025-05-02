  1. Realting.com
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$352
ID: 28254
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično.

Podgorica, Montenegro
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
