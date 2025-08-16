Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in San Gwann, Malta

villen
6
9 immobilienobjekte total found
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ist diese schöne Doppelhaushälfte mit Grundstücken von ca. 500 Quadratmete…
Preis auf Anfrage
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Kappara - Diese Ecke, Doppelhaushälfte befindet sich in einer sehr schönen Wohngegend, auf e…
Preis auf Anfrage
TekceTekce
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Etagenzahl 2
$1,29M
Haus 4 Schlafzimmer in San Gwann, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
San Gwann, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Luxusleben in seinem Feinsten mit unserer atemberaubenden neuen Villa, bereit …
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in San Gwann, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
San Gwann, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 475 m²
$1,14M
Haus 3 Schlafzimmer in San Gwann, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
San Gwann, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Hotel liegt in den Grenzen von San Gwann mit einem schönen Bauernhaus auf einem Grundstü…
Preis auf Anfrage
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne Fully Detached Villa wurde nach hohen Standards fertig gestellt und in einer se…
Preis auf Anfrage
