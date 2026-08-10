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Häuser in Northern Region, Malta

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Naxxar
28
Rabat
28
Mosta
28
Swieqi
27
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185 immobilienobjekte total found
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
In einem der begehrtesten Villenviertel von Melliehas liegen diese Eigenschaften auf Grundst…
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Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla zum Verkauf Mosta In einem der begehrtesten Villenviertel von Mostas gelegen, bi…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xemxija, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine attraktive zum Verkauf stehende Immobilie in der begehrten Gegend von Wardija ein chara…
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TekceTekce
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Ein luxuriöses und zeitgenössisches Meisterwerk, das in der malerischen Umgebung von Mellieh…
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Haus 4 Schlafzimmer in Mtarfa, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Mtarfa, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein großes Reihenhaus in diesem viel gesuchten Gebiet von Mtarfa. Das Anwesen besteht aus ei…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Eine seltene zum Verkauf stehende Immobilie in Madliena eine wunderschön präsentierte Villa …
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Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Grand Townhouse im Urban Conservation Area von Rabat. Das Anwesen umfasst einen …
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Haus 5 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Derzeit umgebaut, ein 5-Zimmer-Stadthaus in dieser prestigeträchtigen Gegend von Rabat mit e…
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Villa 10 zimmer in Attard, Malta
Villa 10 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Eine außergewöhnliche, dreifache, Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr wünschenswerten…
$2,21M
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese außergewöhnliche, freistehende Villa in Santa Maria Estate bietet einen atemberaubende…
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Reihenhaus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Reihenhaus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Naxxar – Ein charmantes Stadthaus im wünschenswerten UCA Bereich des Dorfes bietet die perfe…
$843,928
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Villa in Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villen zum Verkauf | Bidnija Eine seltene Chance, eine Villa in einem der friedlichsten Land…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Doppelhaushälfte zu erwerben, die in Schalenform angeboten wi…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
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Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ritter Gebäude von etwa 800m2 umfasst; Haus Waren Stallungen Hof ca…
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Haus 6 Schlafzimmer in Gharghur, Malta
Haus 6 Schlafzimmer
Gharghur, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
In einer ruhigen Gasse innerhalb des gefragten Dorfkerns von Gharghur entfernt, präsentiert …
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großer Fully Detached Bungalow, auf einer Fläche von rund 1600 qm mit geräumigen Unterkü…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Standard von Modern Living: zwei exklusive Doppelhaus-Luxusvillen, die mit zeitgen…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Ein schöner Bungalow, auf einer soliden Felsenklippe gebaut, mit herrlichem Panoramablick au…
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Villa in Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstklassige Entwicklungsgrundstück bietet eine seltene Gelegenheit, ein ausgeklügelt…
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Haus 9 zimmer in Mellieha, Malta
Haus 9 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
In einem der begehrtesten Wohngebiete Maltas gelegen, ist dieser freistehende Bungalow auf e…
$2,24M
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Haus 2 Schlafzimmer in Dingli, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Dingli, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eines dieser Art, dieses Bauernhaus in einem der besten Teile dieses Dorfes, kann als Bildun…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SANTA MARIJA ESTATE - Diese drei Designer-Doppelhaus Villas sind sehr fertig, unter den male…
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Haus 4 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 4 Schlafzimmer Reihenhaus in Rabat, ist diese Unterkunft sehr zentral und in der Nähe al…
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Haus 2 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wunderschön und sehr umgebautes Haus des Charakters, in einem der begehrtesten Dörfer Ma…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Große komplett freistehende Villa Bungalow 3000qm mit umliegendem reifen Garten großen Pool …
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Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) Zimmer Nun, 12 Tage Land 180.000
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Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Stadthaus in Naxxar, in einer sehr begehrten Gegend nur wenige Gehminuten von all…
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Haus 4 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Diese außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeit bietet eine seltene Chance, einen luxuriösen,…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
MELLIEHA- Eine tolle Gelegenheit, eine freistehende Villa in einem der Maltas am wünschenswe…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Northern Region

villen
bungalows
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

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