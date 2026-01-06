Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Birzebbuga, Malta

reihenhäuser
7
15 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
FARMHOUSE in Birzebbuga --- Baugrundstück 125m2 + 500 Grundstück
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus in Birzebbuga, Malta
Haus
Birzebbuga, Malta
Dieses charmante Reihenhaus in der schönen Stadt Birzebbugia ist jetzt zum Verkauf erhältlic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 170 m2 großes Reihenhaus in der Nähe der Kirche wird unkonvertiert verkauft. Es besteht …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Haus 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 600sqm unkonvertiertes Bauernhaus in der Landschaft B'Bugia, genießen Sie schöne Landsch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 lager für develpment in Birzebbugia
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Bauernhaus in der charmanten Stadt Birzeb…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Haus 1 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Zwei gut gepflegte unkonvertierte Bauernhäuser auf einem Grundstück von ca. 7868sqm (7 tumol…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses schöne, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Reihenhaus ist jetzt in Birzebbugia zu verkaufen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Haus am Stadtrand von birzebbuga Schöne Garage 3/4 Schlafzimmer Große Küche, die zu einer Te…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Townhouse in Birzebbuga für Entwickler.70x19 Füße4 plus eine Flächemit schöner Aussicht sowo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Unconverted Birzebbuga Stadthaus befindet sich in der Nähe einer hübschen B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu gebautes Bauernhaus mit Pfeifen in der Hand und fast fertig mit Pool. Objekt misst u…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Block für Entwicklung in Birzebbugia. 24 x 62 Fuß ( 72 Fuß inklusive Hof)
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Villa In Birzebbugia messen 5 Tumoli von Land
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Corner Stadthaus braucht Umbau 80m2 Grundstücksgröße Luftraum Yard Neben Meerblick Nur 2 Min…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
