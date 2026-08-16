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Häuser in Region Gozo, Malta

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Victoria
5
120 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in eine ruhige Nachbarschaft, aber bequem in der Nähe des täglichen Komforts, ve…
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Haus 2 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neues TERRACED HAUS wird auf Plan und in Schalenform mit Blick auf das Tal von der Terra…
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Villa in Gharb, Malta
Villa
Gharb, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Dieses außergewöhnliche sechs-Zimmer-, sechs-Badezimmer VILLA zu vermieten in Gharb ist mit …
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 4 Schlafzimmer in Kercem, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Kercem, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ein 4-Zimmer-Haus von Charakter befindet sich in Kercem. Diese Eigenschaft verfügt über typi…
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Haus 2 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer 260qm TERRACED HAUS wird auf Plan und in Schalenform mit Blick auf das Tal von der…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeit im Zentrum von Marsalforn, Gozo. Prime Location! Verp…
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
*Gorgeous Reihenhaus in Victoria, Gozo* Willkommen in Ihrem Traumhaus im Herzen von Victori…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses außergewöhnliche, von Architekten entworfene Charakterhaus in Haz-Zebbug wurde fachmä…
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Reihenhaus in Ghajnsielem, Malta
Reihenhaus
Ghajnsielem, Malta
Verkauf: Außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeit in Ghajnsielem, Gozo! Dieses große Anwese…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Großes Stadthaus im Herzen von Zebbug (UCA Area) Ein wahres Gem mit endlosem Potenzial! Das…
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Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
VICTORIA TOWNHOUSE: HAUS ZWEI Dieses attraktive Stadthaus in Victoria, Gozo, bietet ein groß…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes Bauernhaus am Stadtrand von Zebbug und genießen totale Privatsphäre. Dieses einz…
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Haus in Zebbug, Malta
Haus
Zebbug, Malta
ZEBBUG Eine seltene Renovierungsmöglichkeit in einem begehrten Bereich, ist diese Immobilie …
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Haus 5 Schlafzimmer in Nadur, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Nadur, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ein großes umgebautes Bauernhaus in dieser ruhigen Gegend von Nadur. 5 Schlafzimmer 5 Badezi…
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Haus 3 Schlafzimmer in Saint Lawrence, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Verkauf Reihenhaus in San Lawrenz, Gozo (auf Plan | Private Pool) Dieses außergewöhnliche Re…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fertig 3-Schlafzimmer TERRACED HAUS zum Verkauf Xaghra, Gozo Preis: 690.000 Eine außergewöh…
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Haus 7 Schlafzimmer in Ghasri, Malta
Haus 7 Schlafzimmer
Ghasri, Malta
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Dies ist eine Art Anwesen, ein altes Bauernhaus im Herzen von Ghasri, das schönste Dorf in d…
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Haus in Zebbug, Malta
Haus
Zebbug, Malta
Entdecken Sie Haz-Zebbug und bewundern Sie seine dauerhaften Kalkstein-Gebäude, kühl im Somm…
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Haus 5 Schlafzimmer in Xewkija, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Xewkija, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses atemberaubende Anwesen in der gesuchten Lage von Xewkija ist ideal für größere Famili…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein unumgesetztes Haus des Charakters im gesuchten Zebbug, angeboten mit original Kileb und …
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Haus 5 Schlafzimmer in Nadur, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Nadur, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
NADUR TERRACED HOUSE: Presenting House No. 5, eine elegante und großzügig proportionierte Re…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in Ihrem zukünftigen Traumhaus! Diese Eigenschaft ist ein atemberaubendes 5-Zimme…
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Haus 4 Schlafzimmer in Ghasri, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Ghasri, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses atemberaubende 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer Bauernhaus im malerischen Dorf Ghasri ist…
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Haus 3 Schlafzimmer in Saint Lawrence, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 3
Historisch FARMHOUSE / ehemalige Mühle UCA Area, San Lawrenz, Gozo Eine seltene Gelegenheit…
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Haus 4 Schlafzimmer in Saint Lawrence, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Erleben Sie den Charme einer Zeit in Gozo mit diesem schönen 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer Ba…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neues Reihenhaus mit Blick auf das Tal und Pool zum Verkauf Zebbug, Gozo Eine fantastische …
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Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Stadthaus mit einem großen Garten im Herzen von Victoria, in der Nähe aller Anne…
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Haus in Saint Lawrence, Malta
Haus
Saint Lawrence, Malta
Verkauf Reihenhaus in San Lawrenz, Gozo (auf Plan | Private Pool) Dieses außergewöhnliche Re…
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Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
VICTORIA (RABAT) TOWNHOUSE: Stadthaus mit großem Garten und großem Potenzial Auf einem großz…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stunning 3-Schlafzimmer Reihenhaus im Stadtrand von Zebbug. Interconnected Garage und voller…
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