Reihenhaus in Attard, Malta
Reihenhaus
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu renoviertes Stadthaus in diesem viel gesuchten Dorf Attard, zentral gelegen und in d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ATTARD - Eine seltene Gelegenheit, ein extrem helles Doppelhaus in einem der begehrtesten Ge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Eine große, helle Villa in dieser sehr ruhigen gesuchten Stelle in Attard Misrah Kola gesetz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 8 zimmer in Attard, Malta
Villa 8 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
ATTARD - Hochwertige Villa auf 530 m² Land bestehend aus einer Eingangshalle, einem großen s…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese exquisite komplett freistehende Villa bietet ein luxuriöses Wohnerlebnis mit seinem be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ausgezeichnet umgewandelt Drei-Zimmer-Charakterhaus im UCA Bereich von Attard, und in der Nä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Vollständige detached Villa befindet sich in diesem viel begehrten Bereich von Misrah Kola E…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Attard - Neu auf dem Markt, eine helle und sehr luftige Villa mit einem massiv…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Geräumige Villa im besten Teil von Misrah Kola mit einem privaten zurück Garten mit Platz fü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauft in Schalenform Villa befindet sich in diesem viel gesuchten Bereich in Attard Misra…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Doppelhaushälfte befindet sich in Attard, mit einer Fahrbahn mit 3-4 Autos und einer si…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese gut gepflegte und geräumige Villa befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend von Attar…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
