Häuser in Rabat, Malta

villen
7
reihenhäuser
13
26 immobilienobjekte total found
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Doppelhaushälfte befindet sich in der begehrten Gegend von Tal-Virtù, Rabat, bietet ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Dieses charmante Charakterhaus in der malerischen Stadt Rabat, Malta ist sicher, Ihr Herz zu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Grand Townhouse im Urban Conservation Area von Rabat. Das Anwesen umfasst einen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus in Rabat bietet einen komfortablen und voll möblierten Wohnraum u…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragendes Charakterhaus befindet sich auf einer sehr ruhigen Seitenstraße in Rabat.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Dieses atemberaubende 4-Zimmer-Stadthaus in der charmanten Stadt Rabat in Malta bietet eine …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stadthaus in Rabat mit großem Rückgarten und vollem Luftraum. Das Anwesen verfügt über 2 Ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Unkonvertiertes Eck-Stadthaus im Dorfkern von Rabat, auf 2 Straßen gesetzt und genießen natü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein charmantes unumgesetztes Stadthaus, das mit Planungsgenehmigungen verkauft wird, wird in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Luxusleben im Herzen von Rabat mit diesem exklusiven Stadthaus. Wenn Sie die I…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Dieses atemberaubende Stadthaus zum Verkauf in Rabat (UCA) bietet die perfekte Kombination a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Sole Agenten! Dieses in einer Million Villa bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für die…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Tal-Virtù, Rabat, bietet diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Sehr großes Bauernhaus mit herrlichem 360-Ansicht auf das Land bietet dieses große Anwesen e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Schöne freistehende Villa auf einer Fläche von 2000m2, sehr private große Pool-Garten-Gäste …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Wohngegend in Rabat. Es besteht aus einer se…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Entdecken Sie ein unumgesetztes 2/3-Schlafzimmer-Stadthaus im Herzen von Rabat - A Hidden Ge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Derzeit umgebaut, ein 5-Zimmer-Stadthaus in dieser prestigeträchtigen Gegend von Rabat mit e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende Villa in Rabat, Malta bietet luxuriöses Wohnen mit seinen 4 geräumigen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 4 Schlafzimmer Reihenhaus in Rabat, ist diese Unterkunft sehr zentral und in der Nähe al…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus in Rabat, Malta bietet die perfekte Mischung aus modernen Bequeml…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Rabat, Malta
Villa 11 zimmer
Rabat, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 940 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Herrlicher Aussicht Spektakuläre Aussichten und Begehrte Lage In eine…
$2,37M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese einzigartige Gelegenheit für ein Townhouse in der besten Gegend von Rabat mit vielen t…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Rabat, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bauernhaus genießt eine eigene private Straße, im Stadtrand von Rabat. Dieses schöne Anwesen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine von einer Art makellos gehaltene Villa mit einer Größe von ca. 335m2 in diesem viel beg…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses wunderschöne Stadthaus im Dorf Rabat (Malta) ist ein neu renovierter Hochstandard. Es…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
