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Häuser in Central Region, Malta

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Sliema
12
Msida
3
Birkirkara
26
Attard
16
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91 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Im pulsierenden Zentrum der geschützten UCA-Zone von Birkirkara gelegen, hat dieses freisteh…
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Reihenhaus in Balzan, Malta
Reihenhaus
Balzan, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Stadthaus mit Pool in Balzan In einem ruhigen Teil des malerischen Dorfes Balzan…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse zum Verkauf Freehold Ein charmantes 2-Zimmer-, 2-Badezimmer-Freihaus bietet eine …
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Balzan, Malta
Reihenhaus
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses kürzlich gelistete Stadthaus verfügt über drei Schlafzimmer und drei Bäder, in der wü…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
SLIEMA TOWNHOUSE ZUM VERKAUF 875.000 UCA-BEREICH 2 Schlafzimmer und Potenzial für ein 3 Sc…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in eines der begehrtesten Viertel von Sliemas, nur wenige Schritte von Balluta B…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SCHÖNKELSTADT FÜR DEN VERKAUF VON BIRKIRKARA Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein geräumi…
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Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Reihenhaus auf Plan, Verkauft in Shell Form. Eine fantastische…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Ein Stadthaus in einer ruhigen Wohngegend in Sliema (Savoy Bereich), dieses geräumige Drei-Z…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
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Villa in Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Eine sorgfältig fertiggestellte Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend des Konzessionsgeb…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Stadthaus befindet sich in einer prominenten Gegend und verfügt über eine einladende …
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Reihenhaus in Msida, Malta
Reihenhaus
Msida, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In der begehrten Gegend von Msida gelegen, bietet dieses geräumige Stadthaus ein praktisches…
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Bungalow in Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Dieser freistehende Bungalow scheint ein atemberaubendes Anwesen zu sein, das Luxus mit Funk…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt! Verkauft zu einem Schnäppchenpreis kommt dieses große unkonvertierte Stad…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses einzigartige unkonvertierte Haus des Charakters im Herzen von birkirkara. Es besteht …
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Reihenhaus in Santa Venera, Malta
Reihenhaus
Santa Venera, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Zwei-Zimmer-Stadthaus in zentraler Lage in einer sehr prominenten Gegend is…
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Bungalow in Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Bungalow in Iklin mit 4965 qm Land 8 Autos fahren in und 6 Auto Garage 4 Schlafzimmer 2 Bade…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Eine halbfertige halb freistehende Villa auf einem Grundstück von ca. 400 qm in einer schöne…
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Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragender komplett freistehender VILLA von wahrer Exzellenz, bietet ein großartiges…
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Reihenhaus in Lija, Malta
Reihenhaus
Lija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein Designer-vollendetes Stadthaus im renommiert…
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Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in einer der renommiertesten Straßen von Sliemas bietet diese seltene Gelegenhei…
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Haus 4 Schlafzimmer in San Gwann, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
San Gwann, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Luxusleben in seinem Feinsten mit unserer atemberaubenden neuen Villa, bereit …
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHE MÖGLICHKEIT ZWEI VERKAUFSTÄNDE Eine seltene Investitionsmöglichkeit, die s…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara - Ein unkonvertiertes Stadthaus in einer sehr zentralen Lage in Birkirkara, die i…
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Villa in Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein gut ausgestattetes Haus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, eingerichtet, um flexibles, ko…
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Villa in Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Majestätische freistehende Villa mit einer Fläche von fast 1.000 qm mit beispielloser archit…
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Haus 4 Schlafzimmer in Balzan, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Balzan, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Schöner Palazzo auf ca. 2 tumoli von Land in diesem viel gesuchten Dorf Balzan Das Anwesen i…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine sehr große, vollständig freistehende Villa in diesem viel gesuchten Bereich der Iklin U…
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Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hervorragende Gelegenheit, ein Reihenhaus in dieser begehrten Stadt zu erwerben und ihm Ihre…
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Eigenschaftstypen in Central Region

villen
reihenhäuser

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