Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żurrieq
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Zurrieq, Malta

reihenhäuser
3
13 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Haus des Charakters (unkonvertiert) in Zurrieq mit einer Vielzahl von Merkmalen, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Grundstück für ein Bauernhaus, auf einem ca. 650 qm Land, in der besten Gegend von Zurri…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 2
Ein Stadthaus bestehend aus 2 Schlafzimmern, Bad, Küche/Wohn-/Esszimmer und Waschraum
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 5 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses einzigartige Reihenhaus am ruhigen Stadtrand von Zurrieq bietet eine seltene Gelegenh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Zurrieq
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Reihenhaus in der ruhigen Stadt Zurrieq ist das perfekte Familienhaus. Mit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 1 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses charmante Charakterhaus in Zurrieq ist die perfekte Gelegenheit für diejenigen, die e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Ein historisches altes Zurrieq komplett freistehendes Bauernhaus am Stadtrand von Zurrieq mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Diese charmante 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Eigenschaft ist ein perfektes Zuhause für dieje…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Reihenhaus in Zurrieq ist jetzt zum Verkauf erhältlich. Mit drei geräu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein unkonvertiertes Bauernhaus im Stadtrand von Zurrieq aus Hunderten von Jahren mit Aufenth…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer Reihenhaus befindet sich in der ruhigen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Doppelfront-Stadthaus bietet eine vielseitige Wohnfläche von 3 Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen