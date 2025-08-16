Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Zabbar, Malta

13 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
4 große Häuser in einer sehr ruhigen Gegend in Zabbar. Die Unterkunft verfügt über eine einl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 300 Jahre altes umgebautes Haus mit innen gemauerten Treppen in einer sehr ruhigen Gegen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Bauernhaus in Zabbar.•Ein großes Baugrundstück um 1598m2 wieder aufgebaut zu werd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Zabbar, Malta
Bungalow
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Bungalow auf 2 Tumoli am Stadtrand von Zabbar mit fernen Landblick Grundstück misst ca. 1704…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
In einer ruhigen Wohngegend in Zabbar, bietet dieses strukturell fundierte Anwesen ein große…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Anwesen in Zabbar ist die perfekte Kombination aus Eleganz und Komfort…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In der charmanten Stadt Zabbar gelegen, ist dieses schöne Reihenhaus das perfekte Familienha…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus in Zabbar, Malta
Haus
Zabbar, Malta
Zabbar - Unkonvertiertes Haus mit einem großen Garten in einem UCA Bereich. Das Haus hat ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Zabbar, Malta
Villa
Zabbar, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schönes 6 Schlafzimmer Bauernhof in dieser ruhigen Gegend von Zabbar, aber in der Nähe a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf in Haz-Zabbar•Für diejenigen, die luxuriöse Häuser mit geräumigen Gärten suchen, bie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Character House in Zabbar bietet einen modernen Wohnraum mit 2 Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein bemerkenswertes Doppelhaus in Zabbar! Dieser Designer-vollendete Schatz, teilweise möbli…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Charakterhaus, das kürzlich nach höchsten Standards renoviert wurde, befindet si…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
