  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Malta

Valletta
4
Sliema
17
Northern Region
172
Region Gozo
131
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 8 zimmer in Hamrun, Malta
Reihenhaus 8 zimmer
Hamrun, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Haus 11 zimmer in Gharghur, Malta
Haus 11 zimmer
Gharghur, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Preis auf Anfrage
