Häuser in South Eastern Region, Malta

Valletta
4
Marsascala
14
Zejtun
14
Zabbar
13
104 immobilienobjekte total found
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Villa in Kappara Entdecken Sie diese seltene Gelegenheit, eine freistehende Villa auf einem…
Preis auf Anfrage
Haus in Zabbar, Malta
Haus
Zabbar, Malta
Zabbar - Unkonvertiertes Haus mit einem großen Garten in einem UCA Bereich. Das Haus hat ein…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Valletta, Malta
Reihenhaus
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Valletta Townhouse ideal für B n b oder Mietinvestitionen aus einem Wohnzimmer. Separater Kü…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Townhouse/farmhouse befindet sich im ruhigen Stadtrand von Zejtun und biete…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Kalkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Kalkara, Malta
Schlafräume 3
schönes helles Stadthaus am Rande von Kalkara Kürzlich renoviert und bereit, in vollklimatis…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
In einer ruhigen Wohngegend in Zabbar, bietet dieses strukturell fundierte Anwesen ein große…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein komplett eingerichtetes gemütliches umgebautes Stadthaus befindet sich im Herzen der Sta…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Xghajra, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Xghajra, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 4-Zimmer-Reihenhaus in Xghajra mit einem Eingangsbereich, Küche/Essbereich, einem kleine…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr gepflegtes Townhouse in dieser ruhigen Wohngegend von Cospicua. Die Unterkunft umfa…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Auf der Suche nach einem charmanten und gepflegten Anwesen in einer historischen Lage? Sehen…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schwer zu kommen! Ein vollständig freistehendes unumgesetztes Bauernhaus erstreckt sich auf …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Ein Grundstück für ein Stadthaus in Marsa Grenze zu Qormi. Möglich, ein modernes Haus mit dr…
Preis auf Anfrage
Haus 5 Schlafzimmer in Paola, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
PALAZZO - Eines der ältesten Häuser in Paola aus den 1700er Jahren•Objekt mit einer großen i…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Birgu, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birgu, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne palazzo mit herrlichem Meerblick Layout besteht aus Eingangshalle kombinierter Wohnbe…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Charakterhaus, das kürzlich nach höchsten Standards renoviert wurde, befindet si…
Preis auf Anfrage
Haus in Kalkara, Malta
Haus
Kalkara, Malta
Ein unumgesetztes Bauernhaus in Kalkara mit einem großen Grundstück von ca. 34.100 qm (31 tu…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Kalkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Kalkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie diese 2 erstaunlichen 3-Zimmer-Bauernhäuser zwischen Kalkara & Birgu. Ab 1.535…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr gepflegtes Reihenhaus mit einem geräumigen offenen Wohn-/Essbereich, separater Küch…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein unumgesetztes Bauernhaus in ruhiger Umgebung am Stadtrand von Bahrija mit 675m2. Blick a…
Preis auf Anfrage
Haus 2 Schlafzimmer in Tarxien, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Tarxien, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes Haus des Charakters zum Verkauf in Tarxien. Es besteht aus Küche / Esszimmer / W…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stadthaus im Hauptplatz auf 4 Etagen mit Platz für Aufzug. Das Anwesen ist ideal für Wohn- u…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Bormla mit herrlicher Aussicht. Diese Immobilie verfügt über eine …
Preis auf Anfrage
Villa 11 zimmer in Cospicua, Malta
Villa 11 zimmer
Cospicua, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Haus 4 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Ein in einer Million 300 Jahre alten Bauernhaus in einer sehr ruhigen ländlichen Gegend am S…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Kalkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Kalkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Kalkara - Ein unkonvertierter großer Bauernhof-Set In einer ruhigen Gegend noch in der Nähe …
Preis auf Anfrage
Haus 1 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Wenn Sie in das Foyer dieses Designers beendet House of Character gehen Sie in…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön fertiges Townhouse in einer ruhigen Wohngegend in Paola. Die Unterkunft umfasst ei…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Marsa, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Marsa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Eckhaus in einer ruhigen Wohngegend in Marsa mit großen Zimmern und einem Garten.…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Marsaxlokk, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Marsaxlokk, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Reihenhaus zum Verkauf ein paar Sekunden von der Promenade entfernt. Im Erdgeschoss befindet…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Stadthaus in Marsa. Sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
