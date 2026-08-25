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Häuser in Birkirkara, Malta

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reihenhäuser
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27 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Massives unkonvertiertes großes Charakterhaus in B'Kara mit Luftraum und Möglichkeit, mehr a…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse zum Verkauf Freehold Ein charmantes 2-Zimmer-, 2-Badezimmer-Freihaus bietet eine …
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Haus in Birkirkara, Malta
Haus
Birkirkara, Malta
Ein außergewöhnliches Anwesen befindet sich in einem von Birkirkaras prominentesten Gebieten…
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein neu gebautes Terrassenhaus mit 112qm intern und 27,44qm extern. Besteht aus 2 Schlafzimm…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes und gut ausgestattetes Reihenhaus in einer ruhigen Wohngegend von Birkirkara. Diese…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Im pulsierenden Zentrum der geschützten UCA-Zone von Birkirkara gelegen, hat dieses freisteh…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Stadthaus befindet sich in einer prominenten Gegend und verfügt über eine einladende …
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara - Ein unkonvertiertes Stadthaus in einer sehr zentralen Lage in Birkirkara, die i…
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Haus 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Ein großes Stadthaus von ca. 740qm in einer sehr guten Lage in Birkirkara Ideal für die Entw…
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Villa in Birkirkara, Malta
Villa
Birkirkara, Malta
Eine Villa in Birkirkara mit drei Schlafzimmern und einer Ein-Auto-Garage. Das Anwesen verfü…
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Haus 4 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
In einer ruhigen Gasse gelegen, ist dieses unumgesetzte Haus von Character auf einem Grundst…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in diesem atemberaubenden 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Stadthaus in der gesuchten…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt! Verkauft zu einem Schnäppchenpreis kommt dieses große unkonvertierte Stad…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Ein schönes unkonvertiertes 3 Schlafzimmer Haus mit Charakter mit der Möglichkeit, einen Poo…
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Haus 4 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Versteckt in einer ruhigen privaten Gasse in Birkirkaras begehrter UCA, verbindet dieses auß…
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Haus 5 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Im Herzen des Urban Conservation Area von Birkirkaras gelegen, bietet dieses bemerkenswerte …
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses einzigartige unkonvertierte Haus des Charakters im Herzen von birkirkara. Es besteht …
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SCHÖNKELSTADT FÜR DEN VERKAUF VON BIRKIRKARA Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein geräumi…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige, neu renovierte Townhouse ist eine perfekte Mischung aus Modernität und Komf…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Entdecken Sie dieses geräumige Stadthaus mit 3/4 Schlafzimmern im Herzen von Birkirkara, ide…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHE MÖGLICHKEIT ZWEI VERKAUFSTÄNDE Eine seltene Investitionsmöglichkeit, die s…
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Haus 5 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses unkonvertierte Haus des Charakters, im Herzen von Birkirkara gelegen, bietet eine sel…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In einer ruhigen Wohngegend gelegen, bietet dieses geräumige Reihenhaus ein komfortables Fam…
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Haus 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
In einer ruhigen Birkirkara-Allee, dieses charmante Haus des Charakters perfekt vermischt tr…
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Villa 11 zimmer in Birkirkara, Malta
Villa 11 zimmer
Birkirkara, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Haus 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine sehr große Immobilie von ca. 820qm in einer sehr ruhigen Gegend in Mriehel Sehr große Z…
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Haus 4 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Schön umgebaut Bauernhaus auf einem ca. 2 tumoli von Land genießt ungehinderte Landschaft Di…
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