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Häuser in Birgu, Malta

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Haus 5 Schlafzimmer in Birgu, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Birgu, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Voll ausgestattetes Reihenhaus in Birgu, das in der begehrtesten und ruhigen Gegend in der S…
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Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Diese prächtige Residenz befindet sich auf einer der historischen und makellos erhaltenen St…
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Haus 4 Schlafzimmer in Birgu, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birgu, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne palazzo mit herrlichem Meerblick Layout besteht aus Eingangshalle kombinierter Wohnbe…
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