Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Valletta
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Valletta, Malta

;
3 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Valletta, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein großer unkonvertierter Stadthaus Palazzo in einem erstklassigen Bereich im Konzessionsge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Valletta, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wirklich schönes Haus des Charakters, konvertiert und hinter den Unteren Barrakka Gärten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Valletta, Malta
Reihenhaus
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Valletta Townhouse ideal für B n b oder Mietinvestitionen aus einem Wohnzimmer. Separater Kü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Valletta, Malta

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen