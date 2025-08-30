Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Mosta, Malta

Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
TENUTA GIAFANTI SAN GIACOMO Contrada Giafanti ca. 1 km vom ländlichen Weiler San Giacomo ent…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Das Hotel liegt in einer sehr ruhigen Wohngegend an kommt dieses voll und fachkundig vollstä…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Mosta: Zentral gelegen - Quaint, teilweise umgebautes UCA-Haus mit viel Platz für Garten und…
Preis auf Anfrage
AdriastarAdriastar
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Zuhause in Mostas UCA Bereich mit einzigartigen Eigenschaften Im Herzen des Urba…
Preis auf Anfrage
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Die komplett eingerichtete Villa befindet sich 2 km vom Meer entfernt und erstreckt sich übe…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Ein charakteristisches Steinhaus von ca. 260m2 mit ca. 3 Äterien von Land in der Landseite v…
Preis auf Anfrage
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
San Giacomo Montesano Ein großes landwirtschaftliches Grundstück, bestehend aus ca. 4 Hektar…
Preis auf Anfrage
Haus 1 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Casetta in der schönen Landschaft von San Giacomo Montesano mit Land von ca. 29.000m2
Preis auf Anfrage
Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ritter Gebäude von etwa 800m2 umfasst; Haus Waren Stallungen Hof ca…
Preis auf Anfrage
Haus 1 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Masseria Montesano•Ein schönes Bauernhaus aus dem Jahr 1890, in der Landschaft von San Giaco…
Preis auf Anfrage
Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) Zimmer Nun. 12 Landtage 180.000 €
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
San Giacomo Montesano - RAGUSA Bauernhaus in der schönen Landschaft von Montesano Das Anwese…
Preis auf Anfrage
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Residenz befindet sich im zentralen Teil von Malta an der Peripherie von Mosta Es hat …
Preis auf Anfrage
Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
San Martino, Ragusa. Das Haus besteht aus 10 Zimmern mit Garage Mezzanine Etagen Ein Innenh…
Preis auf Anfrage
Haus 5 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ragusa, bieten wir zum Verkauf ein charakteristisches und altes Bauernhaus mit ca. 450m2 Aus…
Preis auf Anfrage
Haus in Mosta, Malta
Haus
Mosta, Malta
mit einem Gehalt an Villa 300sq m Grundstück 5000m2 mit 50 Olivenbäumen und anderen Obstbäu…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
COMETT Tenuta Mangiapane liegt nur wenige km von der Burg Donnafugata entfernt und erstreckt…
Preis auf Anfrage
Haus 1 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Atemberaubende Aussicht auf GIARRATANA Landseite bietet ein ländliches Gebäude, das in ein s…
Preis auf Anfrage
Haus 5 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 5
Dieses einladende Bauernhaus fühlt sich an, als ob Sie am Wochenende angekommen sind, egal o…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mosta, Malta
Reihenhaus
Mosta, Malta
Ein 360 qm unkonvertiertes Städtchenhaus mit großen Außenflächen von über 200 qm in einer id…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Bauernhaus 1818 Chiaramonte Gulfi Eine Unterkunftsmöglichkeit von ca. 260m2 umgeben von Grün…
Preis auf Anfrage
Bungalow in Mosta, Malta
Bungalow
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
San Giacomo Schön umgebautes 4 Doppelzimmer Haus bereit zu bewegen.•Property hat auch ein Fl…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 300 Jahre alt geschmackvoll umgebautes Haus des Charakters in der angesehensten Teil die…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Mosta Dieses wunderschön umgebaute, bewegliche Haus des Charakters ist mit natürlichem Licht…
Preis auf Anfrage
Haus 2 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Land, das 21 Tumoli mit Mandeln, Carob und Olivenbäumen und einem Wasserspeicher …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mosta, Malta
Reihenhaus
Mosta, Malta
Auf einem charmanten Grundstück von ca. 320 qm in einem ruhigen UCA Bereich, dieses außergew…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf Mosta (UCA Area, No Stamp Duty) Eingebettet in einer ruhigen privaten Gass…
Preis auf Anfrage
