Häuser in Zejtun, Malta

Haus 4 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Exquisit Fertig 3-Schlafzimmer Haus des Charakters mit privatem Pool & 2/3-Auto Garage Trete…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Historisches Bauernhaus mit großem Potenzial in Zejtun Entdecken Sie dieses einzigartige un…
Preis auf Anfrage
Haus in Zejtun, Malta
Haus
Zejtun, Malta
Zejtun Reihenhaus in einer schönen Lage am Stadtrand. Gut verkauft vollständig möbliert und…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Umgebaute Bauernhöfe Grenzen von Zejtun Vollständige authentische historische Merkmale 1.5 t…
Preis auf Anfrage
Haus 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Haus des Charakters in Zejtun. Dieses einzigartige und voll von potenziellen unumgesetzt…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges 450 qm Stadthaus mit einem großzügigen 250 qm Back Garden und 200 qm Build-Up Are…
Preis auf Anfrage
Haus in Zejtun, Malta
Haus
Zejtun, Malta
Bauernhaus zum Verkauf in Zejtun mit 3 Tumoli von Landhaus Diese Unterkunft befindet sich i…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Townhouse/farmhouse befindet sich im ruhigen Stadtrand von Zejtun und biete…
Preis auf Anfrage
Haus 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes unkonvertiertes Zeichenhaus im Kerndorf Zejtun.•Am Eingang finden Sie eine schön…
Preis auf Anfrage
Haus 4 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Unkonvertiertes Haus des Charakters in einer schönen Gegend um Zejtun.•Die accomodation kurz…
Preis auf Anfrage
Haus 5 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Unkonvertierte große Haus des Charakters in Zejtun Stadtbezirken.Schöne Lage bietet sowohl L…
Preis auf Anfrage
Haus in Zejtun, Malta
Haus
Zejtun, Malta
Bauernhaus zum Verkauf in Zejtun mit 3 Tumoli von Landhaus Diese Unterkunft befindet sich i…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Erdgeschoss-Eigentum in UCA mit einer fertigen Fassade, einschließlich eines kürzlich re…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Im Herzen des alten Teils Zejtun gelegen, bietet dieses charmante Altstadthaus eine Mischung…
Preis auf Anfrage
