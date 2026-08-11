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Häuser in Naxxar, Malta

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28 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Reihenhaus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Naxxar – Ein charmantes Stadthaus im wünschenswerten UCA Bereich des Dorfes bietet die perfe…
$843,928
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Doppelhaushälfte zu erwerben, die in Schalenform angeboten wi…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Standard von Modern Living: zwei exklusive Doppelhaus-Luxusvillen, die mit zeitgen…
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TekceTekce
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Große komplett freistehende Villa Bungalow 3000qm mit umliegendem reifen Garten großen Pool …
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Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Stadthaus in Naxxar, in einer sehr begehrten Gegend nur wenige Gehminuten von all…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Beeindruckend gehaltene Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend von San Pawl tat-Targa. Da…
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Villa 12 zimmer in Naxxar, Malta
Villa 12 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie modernen Luxus in dieser exquisiten, Doppelhaus Villa in der sehr wünschenswer…
$2,09M
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese beiden außergewöhnlichen Villen befinden sich im begehrten Gebiet von San Pawl Tat-Tar…
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Haus 4 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Gut konvertiert House of Character in diesem viel begehrten Bereich von Naxxar Property best…
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Haus 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NAXXAR - Ein unkonvertiertes Charakterhaus befindet sich einen Schritt von der Hauptkirche e…
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Villa in Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus in dieser herrlichen Villa in der renommierten Gegend …
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Haus in Naxxar, Malta
Haus
Naxxar, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Ein charmantes Doppelhaus mit Charakter, perfekt positioniert einen Schritt von der Hauptkir…
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Haus in Naxxar, Malta
Haus
Naxxar, Malta
Groß - UCA Stadthaus mit genehmigten Genehmigungen für Pool und Aufzug. Eine seltene Gelege…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SOLE AGENCY - Eine hervorragende moderne Doppelhaushälfte befindet sich in einem der besten …
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 1.100qm voll abgelöster Bungalow mit atemberaubendem Meerblick in diesem viel gesuchten …
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Semi-Detached Villa verkauft in Shell Form, Messen etwa 360 qm in diesem viel gesuchten Bere…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Ein hervorragendes modernes 4 Schlafzimmer komplett freistehend…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Villa in Birguma verfügt über eine geräumige offene Küche, einen Wohn- und Essbereich …
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Bungalow in Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hoch fertig Bungalow auf einem tumolo mit großem pool und reifen garten genießen meer und lä…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine neu gebaute, moderne Villa in Birguma, die einen weit entfernten Meerblick mit einer er…
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Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Villa in Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine anmutige und eher elegante Doppelhaushälfte in einem der beliebtesten Gegenden in Maght…
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Haus 1 Schlafzimmer in Bahar ic Caghaq, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 1
Ein sehr großes Bauernhaus in dieser ruhigen Gegend von Maghtab mit ca. 22.500m2 Grundstück.…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wahl von 2 halb freistehenden Villen 2 Keller Garagen und 2 Süßwasserpools
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Haus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Haus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 850 m²
NAXXAR - House of Character in der besten Gegend von Naxxar, umgeben von Charakter und Charm…
$1,88M
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Villa in Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Das Hotel liegt in einer sehr schönen und ruhigen Gegend von Bahar ic-Caghaq mit Meerblick. …
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Haus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Haus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 3
NAXXAR - Fachmännisch umgebautes House of Character in ein Luxushaus mit modernem Komfort.  …
$1,58M
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