Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.

Gesamtfläche: 53 m2

Terrasse: 14 m2 + Pool

Direkte Teilnahme an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.

Anlagebedingungen:

ROI bis 18% mieten

Das Hotelmanagement kehrt pro Jahr unter der Leitung der #1 globalen Marke zurück.

Reale ROI bis zu 70%!

FLIPPING Strategie - wir berechnen es individuell! Einkommen bis zu 70% pro Jahr!



Rückkaufgarantie!

Wenn sich Ihre Pläne ändern, kaufen wir die Immobilie wieder von Ihnen zum vollen Kaufpreis!

Werden Sie Miteigentümer eines Hotels, das von der #1 internationalen Lifestyle-Marke in den Malediven verwaltet wird!

Villen zum Verkauf:

Gartenvilla - 390.000 EUR

Ocean Villa - 420.000 EUR

Ocean Front Villa - EUR 450.000

Zimmer zu verkaufen:

Standard - EUR 179,000

Junior Suite - 295.000 EUR

Suite - 365.000 EUR

Zahlungsoptionen:

Zinsfreier Ratenplan

Anzahlung ab 30%.

Sichern Sie jetzt den besten Preis.

Beim offiziellen Verkaufsstart wird ein Vertrag mit zinsfreiem Ratenplan unterzeichnet.

15% Rabatt mit 100% Zahlung

100% Zahlung bei Vertragsunterzeichnung.

15% Rabatt auf den Basispreis.

*Guaranteed Rückkauf nach Fertigstellung der Konstruktion.

Der Komplex wird das erste hochwertige Projekt in Thulusdhoo – mit voller Infrastruktur, Service und Design, die internationalen 4-Sterne-Standards entspricht.

Thulusdhoo ist eine kleine bewohnte Insel 30 Minuten von Male entfernt. Es hat bereits grundlegende touristische Infrastruktur: Gästehäuser, Surf Lodges und kleine Hotels bewertet 2-3-Sterne.

Aufgrund des Mangels an Wettbewerb in diesem Segment wird das Projekt alle touristischen Verkehr in seiner Kategorie anziehen.

Projektmerkmale:

Leasehold: 50 Jahre + 49 Jahre

97 Hotelzimmer von 34 m2

42 Grundvillen mit Meerblick

2 Konferenzsäle und ein Tagungsraum - Gesamtfläche 170 m2

Unterhaltung und kommerzielle Infrastruktur - über 2.000 m2

Baugewerbe:

Zusammensetzung: Q1 2026

Abschluss: 2028

Projektinfrastruktur:

Panorama Restaurant und Terrasse mit Meerblick

Lobby Bar und Coworking Bereich

Kino und Medienraum

Boutique und Showroom für lokale Marken

Kinderspielzimmer

Fitnesscenter und Yogabereich im Freien

SPA-Komplex und Entspannungsterrasse

Spielbereich und Aufenthaltsräume

Schwimmendes Restaurant über dem Wasser

Floating SPA Komplex

Laut STR und Colliers zeigen die Markenhotels:

18-25% höhere Belegungsraten als nicht-Ketten- und Markeneigenschaften

30-40% höhere ADR (durchschnittliche Tagesrate) in vergleichbaren Kategorien

Transparente Service-, Marketing- und Berichtsstandards

Preissegment mit höchster Nachfrage und ohne Wettbewerb:

Das Projekt wird in den $200-$350 pro Zimmerbereich und $400-$600 pro Villa umgesetzt.

Dies ist das am wenigsten gesättigte Segment des maldiviaischen Marktes, in dem die Nachfrage das Angebot konsequent übertrifft, und die Belegungsraten sind traditionell höher als in Luxus- und Budgetformaten (STR Global, 2023).

Mietertrag: 15%-18%

Maximale betriebliche Effizienz dank der Marke, professionelles Management und etablierter touristischer Fluss sorgt für überdurchschnittliche Rückgänge für Resorts.