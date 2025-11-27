  1. Realting.com
  4. Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Malé, Malediven
von
$522,100
14
ID: 32947
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.11.25

Standort

  • Grundstück
    Malediven
  • Stadt
    Malé

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.

  • Gesamtfläche: 53 m2
  • Terrasse: 14 m2 + Pool

Direkte Teilnahme an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.

Anlagebedingungen:

ROI bis 18% mieten
Das Hotelmanagement kehrt pro Jahr unter der Leitung der #1 globalen Marke zurück.

Reale ROI bis zu 70%!
FLIPPING Strategie - wir berechnen es individuell! Einkommen bis zu 70% pro Jahr!

Rückkaufgarantie!
Wenn sich Ihre Pläne ändern, kaufen wir die Immobilie wieder von Ihnen zum vollen Kaufpreis!

Werden Sie Miteigentümer eines Hotels, das von der #1 internationalen Lifestyle-Marke in den Malediven verwaltet wird!

Villen zum Verkauf:

  • Gartenvilla - 390.000 EUR
  • Ocean Villa - 420.000 EUR
    Ocean Front Villa - EUR 450.000

Zimmer zu verkaufen:

  • Standard - EUR 179,000
  • Junior Suite - 295.000 EUR
  • Suite - 365.000 EUR

Zahlungsoptionen:

Zinsfreier Ratenplan

  • Anzahlung ab 30%.
  • Sichern Sie jetzt den besten Preis.
  • Beim offiziellen Verkaufsstart wird ein Vertrag mit zinsfreiem Ratenplan unterzeichnet.

15% Rabatt mit 100% Zahlung

  • 100% Zahlung bei Vertragsunterzeichnung.
  • 15% Rabatt auf den Basispreis.
  • *Guaranteed Rückkauf nach Fertigstellung der Konstruktion.

Der Komplex wird das erste hochwertige Projekt in Thulusdhoo – mit voller Infrastruktur, Service und Design, die internationalen 4-Sterne-Standards entspricht.

Thulusdhoo ist eine kleine bewohnte Insel 30 Minuten von Male entfernt. Es hat bereits grundlegende touristische Infrastruktur: Gästehäuser, Surf Lodges und kleine Hotels bewertet 2-3-Sterne.

Aufgrund des Mangels an Wettbewerb in diesem Segment wird das Projekt alle touristischen Verkehr in seiner Kategorie anziehen.

Projektmerkmale:

Leasehold: 50 Jahre + 49 Jahre

  • 97 Hotelzimmer von 34 m2
  • 42 Grundvillen mit Meerblick
  • 2 Konferenzsäle und ein Tagungsraum - Gesamtfläche 170 m2
  • Unterhaltung und kommerzielle Infrastruktur - über 2.000 m2

Baugewerbe:

  • Zusammensetzung: Q1 2026
  • Abschluss: 2028

Projektinfrastruktur:

  • Panorama Restaurant und Terrasse mit Meerblick
  • Lobby Bar und Coworking Bereich
  • Kino und Medienraum
  • Boutique und Showroom für lokale Marken
  • Kinderspielzimmer
  • Fitnesscenter und Yogabereich im Freien
  • SPA-Komplex und Entspannungsterrasse
  • Spielbereich und Aufenthaltsräume
  • Schwimmendes Restaurant über dem Wasser
  • Floating SPA Komplex

Laut STR und Colliers zeigen die Markenhotels:

  • 18-25% höhere Belegungsraten als nicht-Ketten- und Markeneigenschaften
  • 30-40% höhere ADR (durchschnittliche Tagesrate) in vergleichbaren Kategorien
  • Transparente Service-, Marketing- und Berichtsstandards

Preissegment mit höchster Nachfrage und ohne Wettbewerb:

  • Das Projekt wird in den $200-$350 pro Zimmerbereich und $400-$600 pro Villa umgesetzt.
  • Dies ist das am wenigsten gesättigte Segment des maldiviaischen Marktes, in dem die Nachfrage das Angebot konsequent übertrifft, und die Belegungsraten sind traditionell höher als in Luxus- und Budgetformaten (STR Global, 2023).

Mietertrag: 15%-18%

Maximale betriebliche Effizienz dank der Marke, professionelles Management und etablierter touristischer Fluss sorgt für überdurchschnittliche Rückgänge für Resorts.

Standort auf der Karte

Malé, Malediven

