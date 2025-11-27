Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, die Villa hat direkten Zugang zum Meer links vom Hotelblock.
Direkte Teilnahme an einem Projekt mit garantiertem Dollareinkommen in einer völlig neuen Nische des Tourismusmarktes Malediven mit maximaler Nachfrage und ohne Wettbewerb.
Anlagebedingungen:
ROI bis 18% mieten
Das Hotelmanagement kehrt pro Jahr unter der Leitung der #1 globalen Marke zurück.
Reale ROI bis zu 70%!
FLIPPING Strategie - wir berechnen es individuell! Einkommen bis zu 70% pro Jahr!
Rückkaufgarantie!
Wenn sich Ihre Pläne ändern, kaufen wir die Immobilie wieder von Ihnen zum vollen Kaufpreis!
Werden Sie Miteigentümer eines Hotels, das von der #1 internationalen Lifestyle-Marke in den Malediven verwaltet wird!
Villen zum Verkauf:
Zimmer zu verkaufen:
Zahlungsoptionen:
Zinsfreier Ratenplan
15% Rabatt mit 100% Zahlung
Der Komplex wird das erste hochwertige Projekt in Thulusdhoo – mit voller Infrastruktur, Service und Design, die internationalen 4-Sterne-Standards entspricht.
Thulusdhoo ist eine kleine bewohnte Insel 30 Minuten von Male entfernt. Es hat bereits grundlegende touristische Infrastruktur: Gästehäuser, Surf Lodges und kleine Hotels bewertet 2-3-Sterne.
Aufgrund des Mangels an Wettbewerb in diesem Segment wird das Projekt alle touristischen Verkehr in seiner Kategorie anziehen.
Projektmerkmale:
Leasehold: 50 Jahre + 49 Jahre
Baugewerbe:
Projektinfrastruktur:
Laut STR und Colliers zeigen die Markenhotels:
Preissegment mit höchster Nachfrage und ohne Wettbewerb:
Mietertrag: 15%-18%
Maximale betriebliche Effizienz dank der Marke, professionelles Management und etablierter touristischer Fluss sorgt für überdurchschnittliche Rückgänge für Resorts.