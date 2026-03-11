  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Adazi

Neubauten zum Verkauf in Adazi

Riga
111
Marupes novads
8
Marienbach
6
Marupes pagasts
6
Adazi, Lettland
von
$268,872
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Stadthaus-Projekt – Für friedliches und hochqualitatives Leben! Entdecken Sie ein neues Lebensniveau in einer modernen Stadthaus-Community, in der Architektur, Privatsphäre und Funktionalität eine harmonische Wohnumgebung schaffen. Die Gebäude sind durchdacht mit einem gestaffelten La…
